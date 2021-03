Corinthians empresta Jonathan Cafú ao Cuiabá até o final de 2021

Em comunicado, o Dourado informou que o atacante desembarcou na capital do Mato Grosso na quinta-feira (4), realizou exames clínicos e físicos, assinou contratou e já começou os treinamentos com o restante do elenco

Reprodução/Cuiabá Jonathan Cafú foi anunciado pelo Cuiabá



O Corinthians emprestou o atacante Jonathan Cafú ao Cuiabá até o final da temporada de 2021. Com pouco espaço na equipe de Vagner Mancini, o jogador servirá o Dourado durante o Campeonato Mato-Grossense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série A – o time voltou à elite do futebol nacional após boa campanha na 2ª divisão. Assim, os clubes realizam a sua terceira negociação em pouco dias. Nesta semana, o goleiro Walter foi cedido ao Cuiabá até o fim do ano, quando também se encerra o seu contrato com o Alvinegro paulista, enquanto o zagueiro Marllon rescindiu com o Timão para assinar por duas temporadas com a agremiação mato-grossense.

Em comunicado, o Cuiabá informou que Jonathan Cafú desembarcou na capital do Mato Grosso na quinta-feira (4), realizou exames clínicos e físicos, assinou contratou e já começou os treinamentos com o restante do elenco do Dourado. O contrato do atacante já foi enviado para a CBF e seu nome deve sair nos próximos dias no BID (Boletim Informativo Diário da CBF), para que ele possa ter condições de estreia pelo Auriverde.

Jonathan Cafú foi contratado pelo Corinthians em novembro de 2020, mas quase não foi utilizado pelo treinador Vagner Mancini. Na reta final do Campeonato Brasileiro 2020, o atleta participou de apenas três partidas, apenas uma como titular e não contribuiu com gol ou assistência. Já no Paulistão 2021, ele não participou de nenhum dos dois jogos do Timão – empates com RB Bragantino e Palmeiras. Seu vínculo com o Timão é válido até dezembro de 2023.