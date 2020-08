Corinthians confirma venda de Carlos Augusto ao Monza, da Itália

Time terá direito a 60% dos valores de uma futura transferência

VILMAR BANNACH/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Augusto se despede do Corinthians rumo a Itália



O Corinthians confirmou no início da tarde desta sexta-feira, 28, que o lateral-esquerdo Carlos Augusto está oficialmente vendido ao Monza, da Itália. O jogador estava afastado das partidas enquanto os exames médicos eram realizados. No acordo, as partes acertaram que o Alvinegro terá direito a 60% do valor em uma futura transferência do atleta.

Carta fora do baralho de Tiago Nunes no início da temporada, Carlos assumiu a titularidade na reta final do Campeonato Paulista com atuações seguras que agradaram ao treinador e a torcida. Ele chegou ao time em 2011, nas categorias de base, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Promovido à equipe principal em 2018, esteve no elenco que venceu o Paulistão em 2019, e marcou um gol com a camisa da equipe no Campeonato Brasileiro.

“A diretoria agradece Carlos por todos os serviços prestados nestes nove anos defendendo a camisa corintiana – desde o Terrão – e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, diz a nota. O Monza já anunciou a contratação do jogador nos perfis das redes sociais. Carlos também postou uma mensagem de agradecimento. “Obrigado Corinthians. Vivi os melhores anos da minha vida no Corinthians. Já se passaram 9 anos e hoje eu me despeço de vocês com muita gratidão. Obrigado pelo acolhimento e por todos os ensinamentos. Esse texto não é de despedida mas sim de até mais! Obrigado Fiel, obrigado Corinthians!”, escreveu.