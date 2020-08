NBA anuncia volta dos playoffs com ações sociais voltadas para as eleições nos EUA

Instalações das equipes em todo o país serão transformadas em centros de votação em novembro, quando o país escolhe o novo presidente

A NBA se pronunciou nesta sexta-feira sobre a retomada dos playoffs da temporada, que estão acontecendo em um complexo esportivo dentro da Disney, na Flórida. Os jogos voltam neste sábado, após dois dias de boicote dos jogadores em protesto ao racismo, desencadeado após o jovem negro Jacob Blake ser alvejado por policiais brancos em Wisconsim.

A diretora-executiva da associação dos jogadores, Michele Roberts, e o comissário da liga, Adam Silver, destacaram as conversas que tiveram para promover campanhas sociais em conjunto. “Todas as partes concordaram em retomar os jogos dos playoffs da NBA no sábado, 29 de agosto, com o entendimento de que a liga trabalhará com os jogadores para promulgar três compromissos”, diz o comunicado divulgado pela NBA.

Os jogadores e a liga se comprometeram a estabelecer uma coalizão para justiça social, com representantes dos jogadores, treinadores e governadores. Os gestores das equipes devem trabalhar com autoridades das cidades onde estão instaladas para transformar suas estruturas em centros de votação para as eleições presidenciais em novembro, a fim de permitir uma opção de votação segura e presencial para todas as comunidades vulneráveis à covid-19.

Letter from NBA Commissioner to league employees pic.twitter.com/NY2tiMF8dx — NBA (@NBA) August 28, 2020

Também foi definido que a liga promoverá publicidade nos playoffs de cada partida para incentivar uma maior participação cívica nas eleições nacionais e locais. “Esperamos ansiosamente o reinício dos playoffs e continuaremos a trabalhar juntos, em Orlando e em todos os mercados da NBA, para provocar uma mudança significativa e sustentável”, conclui o texto.