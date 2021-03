Corinthians contrata empresa de consultoria de gestão e anuncia divida de R$ 900 milhões

Diretor financeiro do Alvinegro, Wesley Melo revelou o objetivo é reduzir em 20% as despesas, inclusive no futebol, até o fim de 2021

TV Corinthians/Reprodução Duílio Monteiro Alves é o presidente do Corinthians



O Corinthians oficializou na manhã desta sexta-feira, 19, a contratação da empresa Falconi, renomada no ramo de consultoria de gestão. O acordo assinado entre as partes é válido por um ano, mas existe a expectativa de uma renovação por mais duas temporadas, ou seja, até o final da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves. Em entrevista coletiva, o diretor financeiro do Alvinegro, Wesley Melo, revelou que a divida atual é de R$ 900 milhões, sem contar a Neo Química Arena. Por isso, o objetivo é reduzir em 20% as despesas, inclusive no futebol, até o fim de 2021.

“A dívida hoje é em torno de R$ 900 milhões sem a Neo Química Arena. Os gastos já estão sendo reduzidos em cerca de 20%. (O departamento de) Finanças não deve apitar no futebol, mas se você ver as entrevistas de Duílio e do professor Vagner Mancini, eles já vêm dizendo sobre nossa capacidade limitada de fazer investimentos no futebol neste momento. A gente vem usando atletas da base. Agora, pode ser que tenha oportunidade de jogador vir com custo que a gente possa pagar. Pode ser que a gente contrate, que Mancini indique uma ou duas contratações pontuais, aí faremos uma análise financeira para concluir se a contratação é efetiva ou não”, disse Wesley.

O diretor financeiro falou sobre a função da Falconi na redução de despesas e afirmou que, apesar do momento delicado, o Corinthians terá um time competitivo. “A Falconi está sendo contratada para nos ajudar não só a encontrar ineficiências e reduzir custos, mas a canalizar investimentos no lugar correto. Não dá para cortar todo o investimento no futebol e ter um desempenho ruim. Em dezembro, a gente imaginava em qual posição o Corinthians ia ficar no Brasileirão. Se fosse em oitavo, a gente teria uma premiação. Ficamos em 12º, com uma diferença de R$ 5 milhões. Não adianta não investir no futebol, temos de ter um time competitivo”, declarou Wesley. “Mas não vamos dar um passo maior do que a perna. Estamos usando os jogadores da base, eles estão correspondendo. O Corinthians sempre vai competir, isso significa uma alavancagem de receita, em premiação, visibilidade, potencial de marketing. Temos uma capacidade limitada de investimento, mas o próprio futebol é visto como investimento, não como um custo”, complementou.