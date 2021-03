Corinthians estreia na Copa do Brasil com vitória por 3 a 0 no Salgueiro e avança de fase

Jemerson, Ramiro e Mateus Vital marcaram os gols da partida; na próxima rodada, o Timão enfrenta o Retrô, do Pernambuco

HEITOR RAMOS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Time do Corinthians venceu o jogo contra o Salgueiro e avançou de fase na Copa do Brasil



O Corinthians avançou para a 2ª fase da Copa do Brasil depois de vencer o Salgueiro, do Pernambuco, por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 17, no estádio Cornélio de Barros Muniz. Essa é a terceira vitória consecutiva da equipe na temporada. O próximo adversário do Timão será o Retrô, também de Pernambuco. Em um jogo marcado mais por discussões e enxame de mariposas, a equipe de Vagner Mancini abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo com Jemerson. O goleiro aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para dentro das redes. O time ainda levou perigo aos 22 minutos com chute de Mateus Vital e que passou rente à trave.

Na volta do intervalo, o Salgueiro continuou tendo dificuldades de criar jogadas e tomou o segundo gol. Aos 11 minutos, Ramiro aproveitou uma bola que sobrou na grande área e chutou forte embaixo do goleiro Lucas, ampliando o placar em 2 a 0. A partir daí o jogo ficou mais no meio de campo, com poucas chances claras de gol. Mas nos acréscimos, Vital apareceu e marcou um golaço de fora da área, fechando o marcador em 3 a 0. Além da classificação, a noite foi duplamente especial para o goleiro Cássio, que se tornou o jogador com mais partidas de Copa do Brasil no Corinthians, 39 jogos, ultrapassando Ronaldo Giovanelli.