Na semifinal, Corinthians perde nos pênaltis e é eliminado da Libertadores Feminina

Melhor em campo, o time brasileiro empatou no tempo normal com o América de Cali em 1 a 1, mas perdeu duas cobranças com Gabi Nunes e Diany

Reprodução/ Twitter

Atual campeão da competição, o Corinthians se despediu nesta quarta-feira, 17, da Copa Libertadores de futebol feminino. O time comandado por Arthur Elias chegou até a semifinal, mas não conseguiu avançar de fase, caindo para o América de Cali. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1, e nos pênaltis o time brasileiro perdeu de 5 a 3, desperdiçando duas cobranças. Adversários de outras edições, Corinthians e América fizeram um jogo muito bem disputado. O time brasileiro foi superior em praticamente todo o jogo e teve várias boas chances de abrir o placar no primeiro tempo, mas não conseguia ultrapassar o bloqueio colombiano.

No segundo tempo, o Corinthians continuou no ataque e aos 12 minutos, Tamires aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e chutou para abrir o placar. No último minuto de jogo, o América conseguiu empatar com Joemar. O empate levou a decisão para os pênaltis e foi aí que a goleira Katherine Tapia brilhou. Ela defendeu os pênaltis de Gabi Nunes e Diany e classificou a equipe colombiana para a final. O Brasil ainda tem a Ferroviária como representante. As Guerreiras Grenás entram em campo nesta quinta-feira, 17h (horário de Brasília), para enfrentar a Universidad de Chile.