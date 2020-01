Corinthians critica postura do Goiás e desiste de contratar Michael

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Michael foi o destaque do Goiás no Brasileirão de 2019



O Corinthians emitiu uma nota oficial, na manhã desta quarta-feira (8), anunciando que desistiu de contratar o atacante Michael. No comunicado, o Timão criticou a postura do Goiás, que tem um acordo encaminhado com o Flamengo.

O Alvinegro paulista afirmou que “não mediu esforços” para adquirir o jogador e “lamentou” a maneira como o Goiás tratou a negociação.

“O Sport Club Corinthians Paulista encerrou a negociação pelo atacante Michael, do Goiás. A Diretoria de Futebol do Timão ressalta que não mediu esforços para contratar o atleta. A proposta enviada pela aquisição de 50% dos direitos do jogador foi proporcional ao valor da multa pedida pelo clube goiano”, escreveu o clubes.

“O Corinthians chegou ao seu limite e lamenta a forma como o Goiás tratou a negociação, sem a devida reciprocidade que houve ao longo dos últimos anos, quando o Alvinegro cedeu atletas por empréstimo à equipe de Goiânia e prezou pelo respeito à instituição e bom relacionamento”, criticou.

Por fim, a agremiação presidida por Andrés Sánchez afirmou que continuará em busca de reforços, mas sem fazer qualquer tipo de “extravagância financeira”. Na atual janela, o Corinthians já anunciou Luan (ex-Grêmio), Cantillo (ex-Junior Barranquilla), Davó (ex-Guarani) e Sidcley (Dínamo de Kiev).

“O Sport Club Corinthians Paulista não fará nenhuma extravagância financeira que possa prejudicar a administração do Clube. No entanto, terá como prioridade o fortalecimento de sua equipe de futebol para sempre buscar o mais alto desempenho esportivo, como aconteceu na última década, em que conquistou dez títulos”, encerrou.

Desde dezembro, o Corinthians fez algumas propostas pelo atacante, eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. O time goiano, por sua vez, fez jogo duro, valorizou o atleta e não aceitou as ofertas dos paulistas.

Nesta semana, o Flamengo entrou forte na briga pelo atleta de 23 anos e está perto de anunciar mais um velocista – o time fechou com Pedro Rocha.