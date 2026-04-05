Corinthians decepciona, perde para o Inter e aumenta jejum de vitórias

Timão chega ao nono jogo sem ganhar, com quatro derrotas e cinco empates

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O Inter, que estava bem próximo da zona de rebaixamento, ganhou respeito e chegou a 12 pontos na 13ª posição



Em um jogo de baixa qualidade técnica e sem criatividade, o Corinthians recebeu o Internacional neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa viu o incômodo jejum de vitórias se estender e a pressão da torcida aumentar ao perder para o visitante colorado por 1 a 0 em casa. Alexandro Bernabei, no segundo tempo, marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Corinthians fica na 16ª colocação do Brasileirão com dez pontos. Já o Inter, que estava bem próximo da zona de rebaixamento, ganhou respeito e chegou a 12 pontos na 13ª posição.

O primeiro tempo foi sofrido para quem assistiu de casa ou das arquibancadas. Pouquíssimas oportunidades, com destaque para Hugo Souza, que defendeu um forte chute de Bernabei próximo à marca da cal. O assistente assinalou o impedimento no lance, o que invalidaria o primeiro grito de gol do duelo.

Tecnicamente, a partida foi muito igual, lá e cá, sem grandes chances para nenhum dos lados. Nenhum dos times criou oportunidades relevantes. Até houve momentos em que as equipes chegavam no último terço de campo, mas a falta de criatividade e/ou ousadia prevaleceu e manteve o zero no placar.

Rochet foi um espectador de luxo, com exceção de um lance em que teve de ser atendido após colisão com Yuri Alberto. Estreante no Corinthians, o britânico Jesse Lingard até teve seus momentos, mas a eficiência deixou a desejar. No geral, o time da casa teve muita dificuldade de fazer a bola chegar até os pés de seus atacantes.

O primeiro tempo truncado teve mais faltas do que finalizações, com a posse de bola bem equilibrada.

Na volta dos vestiários, Dorival Júnior promoveu Rodrigo Garro no lugar de Matheus Pereira na tentativa de melhorar o jogo do Corinthians. O meia argentino apareceu algumas vezes nos primeiros minutos, mas nada que tirasse o zero a zero do placar.

O jogo teve um lampejo de melhora quando o Inter cresceu com as mudanças de Paulo Pezzolano. Porém, o roteiro da primeira etapa continuou e sobrou transpiração e faltou inspiração para os dois lados. O juiz Felipe Fernandes de Lima começou a distribuir cartões amarelos, um deles para o estreante Lingard.

Finalmente, aos 32 minutos, Bernabei tirou o zero do placar. Se no primeiro tempo Hugo Souza levou a melhor, desta vez quem comemorou foi o jogador colorado. Ele recebeu pela direita de Vitinho, partiu pra cima da defesa e chutou de longe, sem chances para o goleiro corintiano.

O desespero bateu e o Corinthians ficou ainda mais pressionado e começou a cruzar bola na área. Vitinho, do time da casa, arrancou o grito de quase da torcida ao chutar pela rede do lado de fora com o gol de Rochet extremamente aberto. Labyad também teve boa chance aos 44, mas não foi o suficiente para tirar o time da casa do zero. Os acréscimos se estenderam e nada mudou dentro de campo até o apito final.

O Corinthians entrou em campo pressionado. Afinal, o time vinha de oito partidas sem vencer – o último triunfo foi em 19 de fevereiro. De lá pra cá, foram cinco empates e três derrotas. Agora, são nove compromissos sem ganhar, com quatro fracassos.

Para além do resultado ruim, o desempenho corintiano também foi preocupante, o que joga ainda mais pressão e dúvidas acerca do trabalho de Dorival Júnior. O Corinthians volta a entrar em campo na quinta-feira, diante do Platense na Argentina, pela estreia da Libertadores.

CORINTHIANS 0 x 1 INTERNACIONAL

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho (Dieguinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Pedro Raul) e André; Matheus Pereira (Rodrigo Garro), Lingard (Vitinho) e Breno Bidon (Zakaria Labyad); Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes (Juninho), Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho (Bruno Henrique) e Bernabei; Vitinho (Braian Aguirre), Borré (Alerrandro) e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOL – Bernabei aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Carbonero, Vitinho, Victor Gabriel (Internacional); Jesse Lingard, André Ramalho (Corinthians).

JUIZ – Felipe Fernandes de Lima.

PÚBLICO – 32.437 torcedores.

RENDA – não divulgada.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

*Estadão Conteúdo