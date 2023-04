Com desfalques, Corinthians divulga lista de relacionados para duelo contra o Argentinos Juniors

Timão recebe os argentinos na noite desta quarta-feira, 19, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Libertadores

DANTE FERNANDEZ/AFP/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes marcou na vitória do Corinthians sobre o Liverpool



O técnico Fernando Lázaro, do Corinthians, relacionou 24 jogadores para o duelo contra o Argentinos Juniors, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 19, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Mais uma vez, o treinador não poderá contar com o meio-campista Renato Augusto, que se recupera de uma lesão no joelho direito. Outra baixa por problemas físicos é o zagueiro Caetano, um dos destaques do Timão nesta temporada. Já a dupla Giovanni e Biro não vai para o confronto por estar servindo a seleção brasileira sub-20. Após estrear com uma vitória expressiva sobre o Liverpool, no Uruguai, a equipe paulista tenta manter o 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo E. Abaixo, veja quem estará à disposição do comandante corintiano no jogo contra os argentinos.