Flamengo vence o Internacional e segue na briga pelo título do Brasileirão

Com o resultado, o Rubro-Negro segue na vice-liderança, a 8 pontos do líder Atlético-MG, que ganhou do Juventude mais cedo

ELTON SILVEIRA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio



As chances são pequenas, mas o Flamengo manteve o sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro pela terceira vez consecutiva neste sábado, 20, ao vencer o Internacional por 2 a 1, em pleno Beira-Rio, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela 34ª rodada. Gabriel Barbosa e Andreas Pereira marcaram para os cariocas, enquanto Taison descontou para o time da casa. Com o resultado, o Rubro-Negro segue na vice-liderança, a 8 pontos do líder Atlético-MG, que ganhou do Juventude mais cedo. Restando cinco jogos para cada, a equipe de Renato Gaúcho precisa secar bastante o Galo para levar o caneco. O Colorado, por sua vez, permanece na sétima posição, dentro do grupo que vai para a pré-Libertadores de 2022.

O primeiro tempo foi completamente alucinante no Beira-Rio. Logo aos três minutos, em contragolpe rápido, Gabriel Barbosa recebeu e experimento de fora da área, acertando o canto esquerdo de Marcelo Lomba. Animado com o placar aberto, o Flamengo manteve o ritmo e chegou ao segundo com um golaço. Aos 10 minutos, Everton Ribeiro cavou para Andreas Pereira emendar de primeira, anotando uma pintura. O Colorado não se deixou abalar, adiantou suas peças e empilhou chances, fazendo Diego Alves trabalhar bastante. Ao mesmo tempo, o time da casa ficava exposto, o que era um prato cheio para a equipe de Renato Gaúcho. Ainda na etapa inicial, em belo contra-ataque, Taison tabelou com Palacios e bateu de bico para diminuir o prejuízo. Assim, em 45 minutos, os flamenguistas chutaram 15 vezes, enquanto os gaúchos finalizaram em 9 oportunidades.

O ritmo do segundo tempo, obviamente, não foi o mesmo. Ainda assim, a partida entre Internacional e Flamengo continuou aberta, com os donos da casa tendo mais a posse de bola. Moisés e Taison chegaram a assustar os flamenguistas com tentativas de dentro da área. Em seguida, Vitinho, Gabriel Barbosa e Kenedy fizeram Lomba praticar boas defesas. Percebendo o desgaste físico dos atletas, Diego Aguirre e Renato Gaúcho promoveram três trocas – Arrascaeta, inclusive, voltou de lesão após um bom tempo longe dos gramados. Já nos minutos finais, a emoção voltou a tomar conta: Patrick cabeceou depois de batida de escanteio, mas Taison salvou sobre a linha. Kenedy, por sua vez, marcou para os rubro-negros, mas viu o VAR marcar impedimento na jogada. No fim, vitória do Flamengo com emoção até o fim.