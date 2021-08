Corinthians e RB Bragantino não entram em acordo por Rodrigo Varanda

Atacante despontou no time principal do Alvinegro no início desta temporada, quando Vagner Mancini ainda era o treinador, mas perdeu espaço com o mau momento do Timão

Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians Rodrigo Varanda não será vendido pelo Corinthians ao RB BRagantino



O Corinthians emitiu uma nota oficial na tarde desta terça-feira, 17, informando que não chegou em um acordo com o RB Bragantino pela transferência de Rodrigo Varanda. O atacante, cria da base do Alvinegro, e seus representantes chegaram a se reunir com o clube de Bragança, mas a negociação não evoluiu. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que não chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino sobre a negociação do atleta Rodrigo Varanda. As duas equipes encerram as tratativas nesta terça-feira (17/08)”, diz a nota do Timão, que vivia a expectativa de vender o jovem por 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões).

Rodrigo Varanda despontou no time principal do Corinthians no início desta temporada, quando Vagner Mancini ainda era o treinador. Titular em nove das 10 primeiras partidas do Alvinegro no ano, o atacante chegou a balançar as redes até mesmo diante do rival Palmeiras, no empate em 2 a 2, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. O atleta, no entanto, perdeu espaço diante do difícil momento da equipe. Com Sylvinho, ele atuou em somente 14 minutos no clássico contra o Santos. Agora, a tendência é que o atleta de 18 anos volte a ocupar o status de reserva no clube do Parque São Jorge.