Corinthians elimina Athletico-PR e avança às semifinais da Copa do Brasil

Jogos da próxima fase acontecem em 10 e 14 de dezembro, e as finais em 17 e 21 do mesmo mês

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚD Garro, do Corinthians, comemora o seu gol durante a partida de volta quartas de final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians e Athletico Paranaense, realizada na Neo Química Arena, em Itaquera



O Corinthians confirmou o favoritismo, voltou a derrotar o Athletico Paranaense e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O time alvinegro venceu por 2 a 0 nesta quarta-feira (10) com o brilho do atacante Gui Negão. O jogador de 18 anos, que fez o gol da vitória por 1 a 0 em Curitiba, voltou a marcar e deu uma assistência para Garro. O adversário do Corinthians sairá do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG. O time cruzeirense venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV, casa do rival, e pode perder por até um gol de diferença nesta quinta-feira, no Mineirão, que avança.

As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas em 10 e 14 de dezembro, e as finais em 17 e 21 do mesmo mês. Assim, o técnico Dorival Júnior terá tempo de sobra para focar apenas no Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Fluminense, no sábado, às 21h, no Maracanã. Diante dos reservas do Athletico, que assumiu o golpe da derrota na ida e resolveu poupar os principais jogadores para focar na sequência da Série B, o Corinthians adotou uma postura ofensiva, adiantando a marcação e pressionando a saída de bola adversária. Contudo, o time sentiu dificuldade em furar a defesa rival, formada por cinco zagueiros, e demorou a criar chances claras.

Aos 24 minutos, Viveros balançou as redes para o Athletico em bonita jogada individual, mas o árbitro Davi de Oliveira Lacerda foi chamado pelo VAR para revisar o lance e indicou falta na origem da jogada. Apesar da anulação, o time paranaense se animou e começou a sair mais para o jogo, apostando em bolas cruzadas na área corintiana.

Com as investidas do Athletico, o Corinthians finalmente encontrou espaço para atacar. O lado esquerdo, com a dobradinha dos laterais Matheus Bidu e Angileri, foi o mais acionado. Mantido na equipe titular mesmo com Yuri Alberto novamente à disposição, o jovem Gui Negão correspondeu à escolha de Dorival e deu passe açucarado para Garro driblar o goleiro Santos e tocar para as redes, aos 42.

A estrela do jovem Gui Negão voltou a brilhar aos 17 minutos. Depois de atuar como garçom no primeiro tempo, o jogador de 18 anos protagonizou um lance típico de centroavante, brigando e se embolando com os zagueiros dentro da área antes de tocar para as redes.

*Com informações do Estadão Conteúdo