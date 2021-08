Fagner faz fisioterapia e vira dúvida no Corinthians para partida contra o Grêmio

Substituído na vitória diante do Athletico-PR, o experiente jogador segue com dores na panturrilha direita e pode ser baixa no time de Sylvinho diante do tricolor gaúcho, no próximo sábado

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO Fagner sentiu dores na panturrilha durante a vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, em Curitiba



O Corinthians não sabe se terá o lateral-direito Fagner na partida diante do Grêmio, no próximo sábado, 28, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Substituído na vitória diante do Athletico-PR, o experiente jogador segue com dores na panturrilha direita. Na manhã desta segunda-feira, ele realizou tratamento com a equipe de fisioterapia na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Caso não haja evolução nas próximas horas, Fagner será submetido a exame de imagem para detectar com mais precisão a gravidade da lesão.

Na reapresentação do time após o triunfo em Curitiba, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram ao campo para o aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu um treino coletivo. Em franca evolução no Campeonato Brasileiro, o Timão chegou aos 24 pontos e pulou para a sexta posição da tabela, entrando na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Depois de enfrentar o Grêmio, a equipe paulista fecha o 1º turno recebendo o Juventude, no dia 7 de setembro, uma terça-feira, na Neo Química Arena.