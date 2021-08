Vampeta explica reforços de peso no Corinthians e revela bastidores; assista 

Comentarista da Jovem Pan falou durante o ‘Esporte em Discussão’ sobre as chegadas de Renato Augusto e Giuliano, além do interesse da diretoria corintiana em fechar com Roger Guedes e Willian

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/REUTERS/Jon Super/Instagram/@rogerguedes23 Vampeta falou sobre os possíveis reforços do Corinthians



O Corinthians está se preparando para montar um time recheado de estrelas. Depois de contratar Renato Augusto e Giuliano, a diretoria está perto de fechar com Roger Guedes, que está livre no mercado após rescindir com o Shandong Taishan, da China. Além disso, a cúpula corintiana fez uma investida para repatriar Willian, meia-atacante que busca sair do Arsenal, da Inglaterra. Com tantos jogadores badalados, há quem pense em um possível racha no elenco Alvinegro por vaidade. O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, não acredita nesta hipótese. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, nesta terça-feira, 24, o ex-jogador deu um exemplo da época em que vestia a camisa do Timão para explicar como funciona o vestiário.

“O time só racha quando está por cima. O Corinthians, atualmente, está por baixo e não está ganhando nada. Já é o segundo ano seguido que não joga a Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana. Isso daí é discurso de quem tem cabeça pequena. Vou dar um exemplo: em 1998, fomos campeões do Brasileiro em cima do Cruzeiro. Logo depois, o clube contratou Luizão e Dida. Vê se teve algum problema. Nós demos tudo que tínhamos e ganhamos de novo. Jogador que quer vencer não vai como ‘cobra sem veneno'”, disse o comentarista. “Gil, Cássio, Fabio Santos… São esses caras que estão segurando, mas não tem como ganhar com Jonathan Cafu, Leo Natel. Então, agora eles estão falando com Roger Guedes, Renato Augusto vir para o Corinthians para bater de frente com o Flamengo. Um liga para o outro para poder ganhar títulos. Tem isso entre os atletas!”, completou Vampeta, que acredita na contratação de Roger Guedes, mas não na de Willian.