Corinthians faz ‘jogo do ano’ contra Penãrol com força máxima; veja escalação 

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Fagner e Gil durante treinamento no Corinthians



O Corinthians considera o embate desta quinta-feira, 29, diante do Peñarol (URU), na Neo Química Arena, em São Paulo, como o principal jogo da temporada. Depois de empatar com o modesto River Plate (PAR), o Alvinegro paulista sabe que uma derrota pode praticamente sacramentar a eliminação do time na fase de grupos da Copa Sul-Americana – vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada chave avança às oitavas de final. Por isso, o treinador Vagner Mancini contará com força máxima na partida marcada para as 19h15 (de Brasília).

Depois de poupar alguns jogadores no último final de semana, na vitória diante do Santos, em plena Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, o técnico corintiano, de acordo com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, deverá colocar em campo uma equipe como: Cássio; Fagner, Bruno Méndez e Gil e Fábio Santos; Gabriel (Cantillo), Camacho e Luan; Otero, Gustavo Mosquito e Jô. O Peñarol lidera o Grupo E, com três pontos, à frente de Corinthians e River Plate (PAR), com um ponto cada, e Sport Huancayo (PER), que ainda não pontuou.

Ontem, Luan concedeu entrevista coletiva e ressaltou a importância de uma vitória contra os uruguaios. “A partida de amanhã é uma final. Temos que encarar a partida como se só a vitória importasse para gente, só a vitória nos interessa. No jogo de domingo [clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista], eu não estou pensando. Estou pensando só amanhã em fazer um grande jogo e vencer. Temos que saber a força do Corinthians e impor isso lá dentro”, disse o meia-atacante, que também vê a partida como uma boa oportunidade para convencer Mancini e a torcida corintiana.