Corinthians fica no empate sem gols com o Atlético-GO e é eliminado da Copa do Brasil

Jogo de ida teve vitória do Dragão por 2 a 0 e garantiu a classificação da equipe às oitavas de final

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians não jogou bem em Goiânia



O Corinthians não conseguiu reverter o placar de 0 a 2 para o Atlético-GO e foi eliminado nesta quarta-feira, 9, da Copa do Brasil. A equipe alvinegra entrou em campo precisando do resultado, mas não conseguia criar boas chances devido a marcação dos goianos e os poucos espaços deixados pelo time adversário. Sem opções dentro da área e com muita bola rodando de um lado para o outro, o Corinthians não chegou a assustar a meta de Fernando Miguel. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu chegar nos primeiros minutos com Roni, que tentou de cabeça, mas a bola foi para fora. Com as descidas do Corinthians, o Atlético-GO começou a ter mais espaços no ataque e aos 12 minutos, Dudu chutou de fora da área e Cássio fez a defesa.

Aos 14, Gustavo Silva teve uma grande chance em contra-ataque, mas Fernando Miguel defendeu. A partir daí o jogo ficou mais nervoso com o Atlético-GO forçando paradas e os jogadores do Corinthians reclamando de todos os lances. Nervoso, o time alvinegro não conseguiu balançar as redes e o jogo terminou sem gols, eliminando a equipe paulista. A semana continua intensa para o Timão. No sábado a equipe enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O rival também foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quarta.

Jogador do Atletico-GO é retirado de ambulância do gramado

Um acontecimento triste da partida foi a saída de Igor Cairús da partida. O lateral-esquerdo se chocou de cabeça com Luan aos 20 minutos do primeiro tempo e precisou ser atendido pela equipe médica tanto do Atlético como do Corinthians. A situação foi delicada e o atleta precisou ser retirado de ambulância do gramado. Ele estava consciente e aparentava algumas dores de cabeça. Igor foi encaminhado ao Hospital Neurológico de Goiânia para realizar exames. Até o fim da partida não teve nenhuma informação sobre a situação do jogador.