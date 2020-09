Corinthians ganha ‘socorro’ e, enfim, quitará salários atrasados; entenda como

Segundo informações do repórter Raphael Thebas, do Grupo Jovem Pan, o Timão informou aos atletas que quitará as pendências a partir de hoje; venda dos naming rights não tem a ver com o caso

Marco Galvão/Estadão Conteúdo Elenco do Corinthians terá salários atrasados quitados a partir desta terça-feira, 08



O elenco do Corinthians ganhou uma excelente notícia às vésperas do importante clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Neo Química Arena. Segundo informações do repórter Raphael Thebas, do Grupo Jovem Pan, o clube alvinegro informou aos atletas que começará a quitar os salários atrasados dos jogadores a partir desta terça-feira, 08. Os meses de março, junho e julho ainda não foram pagos. Hoje, vence também a folha de agosto. Os débitos geraram especulações e até um entrevero entre o grupo corintiano e um ídolo do clube.

A resolução das pendências só será possível graças a um “socorro” que o Corinthians ganhará nesta semana. Ainda nesta terça-feira, o clube alvinegro receberá os R$ 25,7 milhões da venda de Carlos Augusto ao Monza, da Itália. O Timão repassou 40% dos direitos econômicos do jogador ao clube europeu. Até sexta-feira, 11, a equipe de Parque São Jorge também receberá os R$ 117 milhões da venda de Pedrinho ao Benfica, de Portugal. Somados os dois negócios, o Corinthians terá mais de R$ 142 milhões em caixa, o que possibilitará acertar os salários atrasados com o elenco.

A falta de pagamento gerou especulações e até um desentendimento entre o grupo de jogadores do Corinthians e Edílson Capetinha, ídolo do clube. Isto porque o ex-atacante informou, na semana passada, que os atletas alvinegros cogitaram fazer uma greve para protestar contra os salários atrasados. O fato revoltou o elenco corintiano, que se uniu e gravou um vídeo desmentindo o pentacampeão mundial. Na última quinta-feira, Vampeta, atual comentarista do Grupo Jovem Pan, disse que “o pessoal do Corinthians” estava “tudo p*** com o Edílson”.

Com desempenho ainda claudicante, o Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, 10. Às 19h15 (de Brasília), o time alvinegro faz clássico com o Palmeiras, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tiago Nunes ainda não embalou e ocupa apenas a 11ª colocação da competição nacional. Já o Verdão é o único invicto do campeonato e, neste momento, é o sexto colocado.