‘O pessoal do Corinthians está tudo pu** com o Edílson’, diz Vampeta

O comentarista do Grupo Jovem Pan abriu o jogo e falou sobre a nova polêmica nos bastidores do Timão; “o Cássio reuniu o plantel inteiro para gravar o vídeo e falar que era tudo mentira”, contou

Montagem sobre fotos/Raul Pereira/Estadão Conteúdo/Reprodução Vampeta comentou a nova polêmica do Corinthians no Esporte em Discussão desta quinta-feira, 03



Em participação no Esporte em Discussão desta quinta-feira, 03, no Grupo Jovem Pan, Vampeta abriu o jogo e contou que o elenco do Corinthians está extremamente chateado com Edílson Capetinha. O motivo? O fato de o ex-atacante, que hoje é comentarista esportivo, ter dito que o elenco alvinegro estaria cogitando fazer uma greve para protestar contra os quase quatro meses de salários atrasados no clube. Os jogadores até se reuniram e postaram um vídeo para desmentir a informação, à qual se referiram como “uma grande mentira”.

“Isso aí que o Cássio e os atletas do Corinthians fizeram foi para o Edílson! Ele, ontem, deu a notícia de que os jogadores do Corinthians, após o jogo contra o São Paulo, iriam fazer uma greve, estavam ameaçando… E, aí, o Cássio reuniu o plantel todo, e o pessoal do Corinthians está tudo pu… com o Edílson, falou que é tudo mentira, que jamais teve isso!”, afirmou Vampeta. “A gente sabe que (o salário) está (atrasado). Mas ninguém do Corinthians se sujeitou a fazer greve. Nada partiu dos atletas. Se eu chegasse aqui e falasse que o Corinthians está com três meses de salários atrasados… Não é nada de mais a gente chegar aqui e comentar se for verdade. Agora, quando você fala que vai fazer greve e não é o caso, aí, não. É por isso que o Cássio foi falar que era tudo mentira”, acrescentou.

Toda a polêmica se desenrolou na última quarta-feira, 02. No início da tarde, Edílson informou que os jogadores do Corinthians estariam dispostos a entrar em greve por causa dos atrasos salariais, o que provocou uma reação imediata por parte do elenco. Liderados por Cássio, os jogadores alvinegros se reuniram e postaram um vídeo horas antes do jogo contra o Goiás, em Goiânia, para desmentir a informação e afastar qualquer chance de paralisação. “Fala Fiel, estamos aqui neste momento, infelizmente, estamos concentrados para um jogo tão importante, para falar de um assunto chato, uma grande mentira”, iniciou o goleiro.

“Estão falando que nós, jogadores, estamos querendo fazer greve por conta de salários atrasados, é uma grande mentira, uma grande falta de respeito, com nós jogadores e com nossas famílias. Somos jogadores de caráter, sempre honramos a camisa do Corinthians, a gente não aceita esse tipo de mentira, é uma mentira que só atrapalha o clube. As pessoas que estão falando, no meu ponto de vista, só querem conturbar o ambiente e isso é uma grande mentira”, complementou.

Confira, abaixo, o comentário completo de Vampeta: