Corinthians goleia o Ituano, avança na Copinha e pega Resende na próxima fase

Timão fez 5 a 0 no time do interior paulista em jogo eliminatório da segunda fase da competição

BRUNO CASTILHO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



Maior campeão da Copinha, o Corinthians garantiu sua vaga na terceira fase da competição nesta quarta-feira, 12, ao vencer o Ituano por 5 a 0, em São José dos Campos. Na próxima fase a equipe pega o Resende, do Rio de Janeiro, que já enfrentou na fase de grupos e venceu por 2 a 1. O jogo desta quarta foi fácil para o Corinthians no primeiro tempo. Logo aos sete minutos, o zagueiro Alemão abriu o placar ao entrar na pequena área e chutar cruzado. Não demorou muito e o Timão ampliou com Giovane. Aos 10 minutos, o atacante ganhou lançamento na corrida e chutou forte para fazer mais um. O segundo tempo foi menos intenso, com o Ituano tentando criar jogadas de perigo. Mas aos 19 minutos, Keven fez um golaço ao chutar de fora da área e marcou o terceiro. Virou goleada aos 23 minutos, quando Giovane aproveitou a sobra do goleiro adversário e empurrou para as redes, fazendo 4 a 0. Varanda marcou mais um aos 28 minutos e fechou a conta em 5 a 0.