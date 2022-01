Copinha: Santos vence o Chapadinha-MA por 3 a 0 e pega a Ferroviária na próxima fase

Jhonnathan, Rwan e Patati foram os responsáveis pelos gols da vitória do Peixe na Fonte Luminosa

Reprodução/ Twitter Santos FC Um dos destaques da equipe santista, Patati marcou o terceiro gol do Peixe



O Santos entrou em campo nesta quarta-feira, 12, contra o Chapadinha do Maranhão e venceu por 2 a 0 pela segunda fase da Copinha 2022. Na próxima fase o time enfrenta a Ferroviária, os dois times se cruzaram na primeira fase com vitória do Santos por 2 a 0. No campo da Fonte Luminosa, os Meninos da Vila dominaram praticamente toda a partida. o primeiro gol saiu aos 13 minutos com Jhonnathan aproveitando um rebote na entrada da área. Aos 41 minutos, Rwan apareceu em cima da linha para empurrar para cobrança de escanteio para as redes. Aos 45 foi a vez de Patati aproveitar rebote e marcar o terceiro. No segundo tempo a intensidade da partida diminuiu e nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes. A data e horários dos jogos da terceira fase ainda não estão definidas pela Federação Paulista de Futebol.