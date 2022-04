Corinthians lança camisa em homenagem aos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes

A principal camisa do Timão foi feita na cor branca, com detalhes em preto e dourado

Divulgação/ Nike Danilo (esquerda) e Alex (direita) vestindo a nova camisa do Corinthians



O Corinthians lançou na manhã desta terça-feira, 26, sua nova camisa principal da equipe para 2022/2023. Inspirada nos títulos da Libertadores da América e do Mundial de Clubes de 2012, a peça foi feita na cor branca, com detalhes em preto e dourado. “2012. A conquista da América, do Mundo e o arrepio em viver de Corinthians. A nova camisa é uma homenagem ao ano dourado dos maloqueiros e maloqueiras”, escreveu o clube nas redes sociais. O anúncio foi acompanhado por um vídeo relembrando alguns dos principais momentos daquelas campanhas. Além disso, a vestimenta conta com o escrito “The Favela Is Here” (A favela está aqui) no verso da gola e está disponível para ser adquirida no site da Nike, fornecedora de material esportivo do clube. Os modelos masculino e feminino estão sendo comercializados por R$ 249,99.

Fora a nova camisa, o Alvinegro também lançou uma coleção que conta com agasalhos e camisetas com outras estampas. O lema adotado pela campanha é “Segue Arrepiando”. “A paixão da Fiel pelo Corinthians é única, e em 2012 o sentimento entre a torcida e o time transcendeu arquibancadas e até fronteiras – basta lembrar de nossa ‘invasão’ no Japão. O gol de Ralf nos acréscimos na primeira rodada da Libertadores e Sheik colocando o Pacaembu abaixo na última partida são imagens gravadas na memória e no coração de nossa torcida. A coleção 2022 imortaliza uma trajetória que tem lugar especial no afeto de cada corinthiano e corinthiana, e tenho certeza de que a camisa principal se tornará uma peça que será usada por muitos e muitos anos”, afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do clube.