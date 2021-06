São Paulo leva empate da Chapecoense e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

Time abriu o placar no início do jogo, mas teve Rodrigo Nestor expulso no fim do primeiro tempo e enfrentou dificuldades

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O São Paulo ainda não conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2021. Nesta quarta-feira, 16, a equipe de Hernán Crespo empatou com a Chapecoense, no Morumbi, em 1 a 1 e permanece na parte de baixo da tabela. Até aqui, o Tricolor empatou duas vezes e perdeu duas. Dentro do campo, o São Paulo foi superior desde o início e não teve muitas dificuldades de abrir o placar. Aos 13 minutos, Emiliano Rigoni levantou a bola na área e Éder chegou cabeceando e colocando a bola no fundo da rede. Aos 27 foi a vez de Bruno Alves cabecear, em lance parecido, mas acertou o travessão. Os donos da casa dominavam a partida, até que aos 40 minutos, Rodrigo Nestor acertou o rosto de Léo Gomes e o árbitro o expulsou com ajuda do VAR.

Com um a menos, o São Paulo precisou fazer adaptações no elenco e o ataque sofreu. Aos 22, eles voltaram a atacar com Pablo, que chutou por cima do gol. No lance seguinte, a Chapecoense empatou a partida com Kaio Nunes, de cabeça. Os visitantes continuaram em cima e aos 42, Lima acertou o travessão e no rebote Kaio chutou para o gol, mas Wellington salvou na linha. Nos acréscimos, Gabriel Sara também balançou as traves em chute de voleio. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Santos no clássico San-Sao no domingo, às 18h15 (horário de Brasília), enquanto a Chape joga contra o Atlético-MG na segunda-feira, às 20h.