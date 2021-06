‘Renovação de Messi está em estágio avançado’, revela presidente do Barcelona

Joan Laporta disse durante evento que não considera um ‘não’ do craque argentino ao clube

Reprodução

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, explicou nesta quarta-feira, 16, que “o lugar das chuteiras de Lionel Messi é o gramado do Camp Nou” e que “a renovação está em estágio avançado”. “Não cogito um ‘não’ de Messi, sou otimista. Se ele quiser ficar, estamos fazendo o que podemos, mas não é simples, pois há clubes com grande capacidade econômica. Não é questão de dinheiro, ele tem vontade de ficar”, comentou o mandatário na apresentação do documentário “Messi, el desè art” (“Messi, a décima arte”, em tradução livre) no Palácio da Música Catalã. Visivelmente emocionado, Laporta declarou que “a história mais esplêndida do Barça é escrita com o nome de Lionel Messi”. “Ele é arte porque tem um estilo reconhecível, porque possui uma técnica prodigiosa e porque o seu caráter marcou toda uma época”, avaliou.

O documentário, produzido pela “TV3” e dirigido por Ramon Genet, conta com a participação de nomes com passagens marcantes pelo clube, como Neymar, Ronaldinho, Xavi, Josep Guardiola, Jorge Valdano, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Luis Enrique e Ernesto Valverde. A obra compara Messi a artistas como Mozart, Leonardo da Vinci, Picasso, Verdi, Gaudí e Beethoven. Enquanto decide seu futuro na Catalunha, o craque argentino disputa a Copa América do Brasil com a Albiceleste. Na próxima sexta-feira, a Argentina encara o Uruguai às 21h (horário de Brasília).

*Com informações da EFE