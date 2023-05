Corinthians negocia com fiel escudeiro de Luxemburgo e pode promover Danilo; entenda

Diretoria do Alvinegro ainda estuda como formar a comissão técnica de Luxa, contratado para substituir Cuca

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Danilo comandou o Corinthians na derrota para o Palmeiras



O Corinthians definiu Vanderlei Luxemburgo como substituto de Cuca para a sequência de temporada. O clube do Parque São Jorge, entretanto, ainda não sabe como montará sua comissão técnica. Ao contrário do habitual, a diretoria decidiu não fechar com nenhum auxiliar ou assistente que costumava trabalhar o treinador de 70 anos. De acordo a reportagem do site da Jovem Pan, entretanto, o preparador físico Antônio Mello, fiel escudeiro de Luxa, está negociando com o Timão. A informação foi antecipada pela Rádio Bandeirantes. Experiente, Mello trabalha com o técnico há décadas e chegaria para trabalhar em conjunto com o preparador Flávio de Oliveira. Segundo o jornalista Márcio Reis, do Grupo Jovem Pan, o presidente Duílio Monteiro Alves também cogita promover o Danilo, atual comandante da equipe sub-20. Líder do Alvinegro na derrota para o rival Palmeiras, o ex-meia pode ser colocado como auxiliar de Luxemburgo. Com esta questão indefinida, o Corinthians volta a campo nesta terça-feira, 2, para enfrentar o Independiente del Valle (Equador), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América.