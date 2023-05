Presidente do Corinthians explica escolha por Luxemburgo: ‘Técnico de primeira linha’

Sem trabalhar desde 2021, o profissional de 70 anos estava longe do mundo futebol e até lançou sua candidatura ao Senado pelo Estado de Tocantins nas últimas eleições

O Corinthians surpreendeu na última segunda-feira, 1º, ao anunciar Vanderlei Luxemburgo como novo treinador. Sem trabalhar desde 2021, quando deixou o Cruzeiro, o profissional de 70 anos estava longe do mundo futebol e até lançou sua candidatura ao Senado pelo Estado de Tocantins nas últimas eleições. Segundo Duílio Monteiro Alves, presidente do Alvinegro, o veterano foi escolhido por ter bagagem e ser um “técnico de primeira linha”. A diretoria corintiana, porém, chegou a ser recusada por Tite e Mano Menezes. Além disso, o Fortaleza fechou as portas para uma eventual saída de Juan Pablo Vojvoda. “O Vanderlei Luxemburgo tem uma carreira vitoriosa no futebol, um técnico de primeira linha, vencedor, que conhece o Corinthians. É um cara que tem o perfil que a gente procurava pelo momento do Corinthians passa”, disse o mandatário, à TV Corinthians. “A gente precisava de um cara que um cara tem esse histórico e todos esses títulos conquistados no futebol”, acrescentou.

Nos últimos dias, o Corinthians também chegou a conversar com Róger Machado, mas teria recuado após a pressão da torcida nas redes sociais. Duílio Monteiro Alves, entretanto, desmentiu a versão e disse que a escolha por Luxemburgo não envolveu a opinião da Fiel. “Eu presido o Corinthians. E como diz uma frase antiga, ‘o Corinthians não é o time que tem uma torcida. É uma torcida que tem um time’. Lógico que eu sempre vou ouvir nossa torcida. Isso faz parte do cargo que eu represento, são quase 40 milhões de corintianos. Mas a decisão final sempre é minha”, comentou. Luxa, desta forma, fará sua segunda passagem pelo clube. Na primeira, em 1998, ele levou a equipe ao título do Brasileirão. Depois, em 2001, conquistou o Paulistão. O veterano chega para ocupar a vaga deixada por Cuca, que teve rápida passagem e pediu demissão após forte pressão nas redes sociais – os torcedores relembraram da condenação do ex-jogador por estuprar uma menina de 13 anos em 1987, em Berna, na Suíça.