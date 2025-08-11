Corinthians oficializa a contratação de Vitinho até dezembro de 2026
Atleta que estava no Al-Ettifaq, da Árabia Saudita, chega ao Parque São Jorge sem custos; é a segunda contratação do Timão no ano, a primeira da era Dorival
O atacante Vitinho é o primeiro dos reforços tão clamados pelo técnico Dorival Júnior. O Corithians oficializou nesta segunda-feira (11) a contratação do jogador, que assinou contrato até o fim de 2026 e já deve substituir o lesionado Memphis Depay na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. “O Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do atacante Vitinho. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026”, oficializou o clube.
Vitinho já estava no Brasil desde semana passada, passou por exame médicos, conheceu o Parque São Jorge, sede corintiana, e assinou o contrato ao lado do presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Fabinho Soldado. O clube aguardou a confirmação do impeachment de Augusto Melo para oficializar a chegada.
Revelado pelo Botafogo, o atacante também defendeu as cores de Internacional e Flamengo no Brasil, após boa passagem pelo CSKA Moscou, da Rússia. Ele ainda jogou pelos árabes Al-Shabab e Al-Ettifaq e tem diversas conquistas no currículo.
Aos 31 anos, Vitinho chega empolgado na nova casa. “Estou muito feliz e muito grato a Deus e ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians”, disse. “A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem”.
Sempre pedindo por um atleta de beirada de campo – cobrava quatro reforços da diretoria – Dorival Júnior deve usar Vitinho o mais breve possível. Caso seja liberado no BID esta semana, o atacante já ficará à disposição para o compromisso com o Bahia, sábado, na Neo Química Arena, pela abertura do segundo turno do Brasileirão – o time joga esta noite na casa do Juventude.
VITINHO É DO TIMÃO! 🤩
O atacante assinou contrato até o fim de 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ e é o novo reforço do Coringão. 🖤🤍
Bem-vindo, Vitinho! 👊🏽
Confira a nota completa 👉🏽 https://t.co/SjmrpgVL8W#BemVindoVitinho#VaiCorinthians pic.twitter.com/K80U88ajTO
— Corinthians (@Corinthians) August 11, 2025
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
