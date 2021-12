‘Cavani vai fazer parceria com Drogba no Corinthians’, ironiza Flavio Prado 

Durante o programa ‘Esporte em Discussão’, do Grupo Jovem Pan, o comentarista disse que a diretoria está ‘iludindo’ a torcida corintiana

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Twitter/@ECavaniOfficial/Instagram/@didierdrogba Flavio Prado ironizou a procura do Corinthians por Edinson Cavani



Em busca de um centroavante para a próxima temporada, o Corinthians está monitorando a situação de Edinson Cavani, que tem contrato com o Manchester United até 30 de junho de 2022 e não deve renovar com o clube inglês. Apesar do atacante desejar “respirar novos ares”, o Alvinegro paulista deve contar com uma forte concorrência internacional, já que o uruguaio está sendo especulado em gigantes do Velho Continente, como o Barcelona. Durante o programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado ironizou a procura do Timão e disse que a diretoria está “iludindo” a torcida corintiana.

“Isso daí é uma piada de mau gosto, né? É uma brincadeira. Uma coisa era o Ronaldo Fenômeno, que foi muito mais jogador do que o Cavani, mas voltou ao Brasil ‘gordão’ e aposentado. O Cavani está jogando no Manchester United e tem propostas de times de vários lugares do mundo. Eu acho que ele fará parceria com o Drogba. A dupla de ataque do Corinthians será Cavani e Drogba”, ironizou o jornalista. “O United nem sabe quem é Corinthians! A diretoria está vendendo ilusão! Para que vender ilusão? Isso acaba complicando o time. Quando trouxer um centroavante normal, os torcedores vão reclamar”, completou Flavio Prado, na edição do programa desta segunda-feira, 13.

Importante na campanha do Manchester United na temporada passada, Edinson Cavani perdeu espaço no Old Trafford com o retorno de Cristiano Ronaldo. Desde agosto deste ano, o atacante entrou em campo apenas 8 vezes, contribuindo com um gol e nenhuma assistência. Já o ex-jogador Didier Drogba, citado por Flavio Prado, foi procurado pela diretoria do Corinthians entre o fim de 2016 e o começo de 2017. Após a negociação com o ídolo do Chelsea não avançar, a então diretoria do Timão agradeceu ao marfinense por ouvir a proposta através de uma carta.