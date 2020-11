Corinthians perde patrocínio com cervejaria em razão da pandemia

Veja quanto o Timão deixará de receber devido ao rompimento com a empresa espanhola

Reprodução/ A Estrella Galícia rompeu o contrato com o Corinthians



O Corinthians anunciou nesta quarta-feira, 18, o fim do patrocínio da cervejaria espanhola Estrella Galicia. O vínculo iria até setembro de 2021 e foi encerrado há dois meses. Com isso, o clube alvinegro deixa de faturar 1 milhão de euros anuais (R$ 6,2 milhões na cotação anual). Em um comunicado oficial, o clube destacou o sucesso da parceria e recordou que a legislação brasileira não permite a exposição de marcas de bebidas alcoólicas em uniforme de jogo. A cervejaria estampava seu logo em uniformes de treino, placas no Centro de Treinamento Joaquim Grava e em “backdrops” nas entrevistas. “Agradecemos o apoio da Estrella Galicia, uma cerveja de prestígio mundial que foi uma grande companheira do Corinthians nos últimos quatro anos vitoriosos. Esperamos que um dia as duas marcas possam se reencontrar no mesmo espírito do ótimo relacionamento que foi construído. As portas e os bares do Corinthians estarão sempre abertos à Estrella Galicia”, afirmou Andrés Sanchez, presidente do clube alvinegro.

Sob o patrocínio da cervejaria, que começou em setembro de 2016, o Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro (2017) e o tri do Campeonato paulista de (2017, 2018 e 2019). A equipe feminina, que está na final do Brasileirão, também foi vitoriosa, tendo conquistado o Paulistão e a Copa Libertadores na temporada passada. Fábio Rodrigues, diretor da empresa na América Latina, afirmou que a ruptura foi feita em decorrência da pandemia do novo coronavírus. “A Estrella Galicia agradece o apoio dos torcedores, diretores, atletas e funcionários que fizeram parte desta incrível e histórica parceria. Em razão da pandemia de covid-19, tivemos algumas mudanças em nossa área de patrocínios”, disse.

Atualmente, o uniforme do Corinthians estampa nove marcas: Banco BMG (máster), ALE Combustíveis (barra inferior), Serasa (no ombro), Cartão de Todos (parte frontal do calção), Hapvida (peito), Positivo (barra traseira), Midea (nas costas, acima do número), Poty (parte traseira do calção) e Galera Group (na manga).

*Com informações do Estadão Conteúdo