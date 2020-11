São Paulo x Flamengo: Tricolor está invicto no Morumbi desde julho

Atuando como mandante, a última derrota do time comandado por Diniz foi diante do Mirassol, no Campeonato Paulista

Foto: MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Brenner durante partida entre São Paulo x Fortaleza, no Morumbi



O São Paulo recebe o Flamengo na noite desta quarta-feira, 18, precisando de apenas um empate para avançar à semifinal da Copa do Brasil – na ida, o time paulista venceu por 2 a 1, em pleno Maracanã. E, se depender do retrospecto recente do Tricolor em seu estádio, a torcida são-paulina pode ficar animada. Desde a eliminação para o Mirassol no Campeonato Paulista, em julho, o elenco comandado por Fernando Diniz não sabe o que é ser derrotado no Morumbi.

O Tricolor tem o bom aproveitamento de oito vitórias e cinco empates nos últimos 13 jogos em que atuou como mandante. Foram triunfos contra Fortaleza, Athletico-PR, Corinthians, Fluminense, Atlético-GO, Binacional, Lanús e Goiás, além de igualdades contra Bahia, RB Bragantino, River Plate, Grêmio e Fortaleza.

Caso mantenha o retrospecto, o São Paulo irá avançar para a semifinal da Copa do Brasil, tendo Grêmio ou Cuiabá como adversário – a decisão entre as equipes acontece também nesta quarta-feira. O Rubro-Negro, por sua vez, precisa de uma vitoria por dois gols de diferença. O triunfo do Flamengo pelo placar mínimo leva a disputa para as penalidades.