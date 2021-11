Corinthians pode ter duas baixas contra o Santos; Willian se aproxima de retorno

Fora dos gramados há mais de um mês, o meia-atacante está em processo final de uma recuperação na coxa esquerda

Felipe Szpak /Agência Corinthians Willian treinando no CT do Corinthians



O Corinthians informou, na tarde desta quinta-feira, 18, que os meio-campistas Giuliano e Víctor Cantillo fizeram um trabalho com a fisioterapia após sentirem um desconforto no músculo posterior da coxa direita. O primeiro, inclusive, chegou a ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo diante do Flamengo. Desta forma, a dupla vira dúvida para o clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, marcado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Sylvinho, por outro lado, deverá contar com o retorno do meia-atacante Willian, que participou um treinamento coletivo em espaço reduzido com os atletas que não atuaram os noventa minutos da derrota diante do Rubro-Negro. Fora dos gramados há mais de um mês, o jogador está em processo final de uma recuperação na coxa esquerda. Quinto colocado do Brasileirão, o Alvinegro paulista tenta se consolidar no grupo que garante vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América.