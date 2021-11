Zico comenta pressão sofrida por Renato Gaúcho no Flamengo: ‘Está vacinado contra isso’

‘Chope é que tem que ser na pressão’, disse o Galinho de Quintino, que analisou a trajetória do treinador no comando do Rubro-Negro

Renato Gaúcho convive com dias de amor e ódio no Flamengo. Aclamado pela torcida após o seu bom início do Rubro-Negro, o treinador passou a ser alvo de críticas após a eliminação na Copa do Brasil e os momentos de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Nas últimas partidas do time carioca, o técnico voltou a cair nas graças dos torcedores com as vitórias diante de São Paulo e Corinthians. Para Zico, maior ídolo da história do clube, o comandante está sabendo lidar com a pressão da nação rubro-negra e pode fazer história na final da Libertadores da América, diante do Palmeiras, no próximo dia 27, em Montevidéu, no Uruguai.

“Quem tem pressão é chope, né. Chope é que tem que ser na pressão. Todo mundo sabe que quem joga no Flamengo vive sob pressão. O cara vai trabalhar lá, vai jogar no Flamengo, é pressão o dia inteiro. Agora, que bom você sofrer pressão disputando um título. O Renato está mais que vacinado contra isso. Se é um cara que não tem a menor condição de sentir pressão é ele. Pelo que eu conheço dele, de sua personalidade. Acho que ele está aí pronto para poder ajudar a dar mais um título ao Flamengo. Um cara altamente vencedor que é o maior vitorioso da Libertadores em número de partidas”, disse o Galinho durante o programa “Bola da Vez”, da ESPN.

Para Zico, os jogadores deveriam ser mais responsabilizados pelos resultados. “O mundo do futebol trouxe muito espaço, até demais para o meu gosto, para a responsabilidade só dos treinadores. Hoje o treinador tem que dar entrevista antes, depois, no meio, tem que escalar, tem que contratar jogador, tem que saber o budget do clube, tem que fazer isso e aquilo. Para mim, o treinador tem que ir lá para dentro do campo escalar o time, fazer o planejamento e pronto. Ele não tem que se meter em muita coisa não. Deram coisa demais. Com isso, os jogadores talvez fiquem muito acomodados com a situação. ‘Ah, vamos jogar pra cima do treinador. Ele que é o responsável’, acabou”, analisou o Galinho.