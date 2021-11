Sylvinho minimiza jejum de vitórias do Corinthians como visitante: ‘O time está se moldando’

O último triunfo do Alvinegro paulista longe da Neo Química Arena aconteceu no fim de agosto, na magra vitória 1 a 0 contra o Grêmio

Sylvinho lamentou a derrota do Corinthians para o Flamengo no Maracanã



O Corinthians alcançou a marca de sete partidas sem conseguir um rival como visitante na noite da última quarta-feira, 17, ao ser derrotado para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã. O último triunfo do Alvinegro paulista longe da Neo Química Arena aconteceu no fim de agosto, na magra vitória 1 a 0 contra o Grêmio, em Porto Alegre. Apesar disso, o técnico Sylvinho minimizou os resultados obtidos fora de casa, ressaltando que, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o problema da equipe corintiana era não ganhar na capital paulista.

“Passamos o primeiro turno inteiro respondendo o contrário, por que performava fora e não em casa, isso é um time que se constrói, que está buscando identidade, um time mais técnico porque chegaram peças. Que pressiona menos e busca alternativas de equilíbrio. Tem outras variáveis. Tirar um trecho do contexto não é verdade, temos que analisar quem são esses sete rivais. Agora estamos buscando um time que ganhe fora e em casa. Isso necessita construção. Primeiro turno era o contrário. Esse time vai se moldando”, afirmou o treinador. No período, o Alvinegro paulista perdeu para Sport, São Paulo, Atlético-MG e Flamengo; empatando com Atlético-GO, RB Bragantino e Internacional.