Corinthians precisa repetir feito da era Tite para despachar Flamengo na Libertadores

Depois de ser derrotado por 2 a 0 em plena Neo Química Arena, o Timão necessita de uma vitória por três ou mais gols de diferença para se classificar

HEDGARD MORAES/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Fábio Santos comemorando gol com a camisa do Corinthians



O Corinthians terá uma árdua missão para avançar às semifinais da Copa Libertadores da América diante do Flamengo, em confronto marcado para esta terça-feira, 9, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois de ser derrotado por 2 a 0 em plena Neo Química Arena, o Timão necessita de uma vitória por três ou mais gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar – um triunfo corintiano com dois tentos de vantagem leva a decisão para as penalidades. Apesar de complicado, o feito não seria inédito na história do clássico regional que reúne as maiores torcidas do país. A última vez em que o time do Parque São Jorge visitou o Rubro-Negro e saiu com um placar elástico ocorreu em 2015, quando ganhou por 3 a 0, com gols de Elias, Uendel e Jadson – o duelo foi válido pelo Brasileirão e tinha Tite como treinador. Desde então, os flamenguistas receberam os paulistas em oito oportunidades, colecionado seis triunfos e dois empates.

Confira os últimos confrontos entre Flamengo e Corinthians no Rio de Janeiro: