Corinthians se recupera e vence o Água Santa por 3 a 0 no Campeonato Paulista

Yuri Alberto foi titular e decisivo: marcou um gol e deu duas assistências para Róger Guedes

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto e Róger Guedes deram show na Neo Química Arena



Na estreia do Corinthians na Neo Química Arena em 2023, o time não decepcionou a torcida e venceu o Água Santa por 3 a 0, na segunda rodada do Campeonato Paulista. A volta de Yuri Alberto foi determinante para o resultado, com o atacante fazendo um gol e dando duas assistências. Em relação ao time que perdeu para o Red Bull Bragantino na estreia, Fernando Lázaro mudou a equipe: colocou Bruno Méndez no lugar de Gil; Renato Augusto no lugar de Fausto Vera (machucado); Adson e Yuri no ataque, além de mudar o sistema. E funcionou. Aos 21 minutos, Fagner cruzou e Yuri Alberto empurrou para as redes, abrindo o placar do jogo. Não demorou e aos 39, foi a vez de Yuri cruzar para Róger Guedes, que driblou e bateu pro gol. No segundo tempo, o Timão se manteve no ataque e a dupla de ataque repetiu o gesto. Aos 24, passe de Yuri e mais um gol de Guedes, fechando o placar em 3 a 0. O resultado coloca o Corinthians em 3º no Grupo C e o Água Santa é o lanterna do Grupo B. Os times voltam a campo no próximo fim de semana, com o Água Santa recebendo o São Bento no sábado, 21, às 15h (horário de Brasília) e o Corinthians viajando para enfrentar a Inter de Limeira no mesmo dia às 18h30.