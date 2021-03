Corinthians tem 5 recuperados de Covid-19 para jogo da Copa do Brasil; veja relacionados

O Alvinegro paulista encara o Salagueiro, em Pernambuco, pela primeira fase do torneio nacional, na próxima quarta-feira, 17

Agência Corinthians Xavier durante treinamento no Corinthians



O Corinthians contou com cinco jogadores recuperados de Covid-19 no treinamento desta segunda-feira, 15, no CT Joaquim Grava. O quinteto é formado por Lucas Piton, Raul Gustavo, Caique, Xavier e Guilherme Castellani, que estão livres do novo coronavírus e aptos para a partida diante do Salgueiro, marcada para esta quarta-feira, 17, em Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil. O time alvinegro viaja para a capital do Recife ainda nesta segunda-feira e precisa de apenas um empate para avançar na competição nacional.

O treinador Vagner Mancini, por outro lado, permanece com uma grande lista de desfalques por Covid-19, que tem Roni, André Luís, Cauê e Guilherme Pezão por Covid-19, além dos atacantes machucados Gustavo Mosquito e Léo Natel. “O treinamento, que ocorreu pela manhã, contou com os retornos de Lucas Piton, Raul Gustavo, Caique, Xavier e Guilherme Castellani, que se recuperaram após terem testado positivo para COVID-19. Todos participaram da atividade no campo, comandada pelo técnico Vagner Mancini. Os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, que se recuperam de traumas na perna direita, iniciaram o trabalho de transição física e não viajam a Salgueiro”, informou em nota.

Veja a lista de relacionados

Goleiros: Cássio, Guilherme Castellani e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Araos, Camacho, Cantillo, Cazares, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Otero, Ramiro e Vitinho

Atacantes: Cauê, Jô e Rodrigo Varanda