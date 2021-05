Luan comemora atuação em Corinthians x São Paulo: ‘A confiança está voltando’

Além de anotar um golaço no primeiro tempo, o meia-atacante ainda participou do segundo no empate diante do Tricolor, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Campeonato Paulista

Luan foi um dos principais destaques do Corinthians no empate em 2 a 2 com o São Paulo, na noite do último domingo, 2, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Além de anotar um golaço no primeiro tempo, o meia-atacante ainda participou do segundo, com um grande passe para Fagner, que deu assistência para Gustavo Mosquito marcar. Nesta segunda-feira, 3, o jogador disse estar feliz após a atuação. “Eu fico feliz em poder voltar a marcar e ajudar o Corinthians. Vai voltando a confiança e o principal é poder ajudar a equipe do Corinthians”, comentou, em entrevista ao canal oficial do clube alvinegro.

Luan chegou a pedir uma vaga entre os titulares do Corinthians publicamente, em entrevista à uma emissora de televisão, no mês passado. Vagner Mancini, técnico do Timão, concedeu as oportunidades e exaltou o desempenho do meia-atacante contra o Tricolor. “Eu não tenho dúvida que o Luan fez hoje um grande jogo, não só pelo gol, mas pelo passe do segundo gol também. O que todos nós esperamos do Luan é exatamente isso. A grande mudança, e o que me chamou muito atenção, não foi o lance do gol, porque acompanho o Luan nos treinamentos e sei que ele é capaz daquilo. Não foi o lance do segundo gol, no qual ele enfia a bola para o Fagner, que atravessa para o Gustavo, que faz o gol. A grande mudança do Luan foi a participação no jogo. Hoje ele teve uma excelente participação. Brigou, dividiu bola no alto, que é o que queremos. Isso é difícil de tirar do jogador”, ressaltou.

“Ter um atleta diferenciado em campo somente na parte técnica muitas vezes talvez não represente nos jogos a superioridade da sua equipe. Mas quando você tem esse jogador brigando, jogando com alma, ele torna-se um jogador extremamente interessante e acaba sendo, dentro de uma sequência de jogos, o fiel da balança de uma forma positiva”, completou o técnico do Corinthians, que voltará a campo na quinta-feira, 6, diante do Sport Huncayo, no Peru, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.