Confira todos os recordes e os feitos históricos das Olimpíadas de Tóquio

O norueguês Karsten Warholm, a americana Katie Ledecky e os brasileiros Alison dos Santos e Rayssa Leal foram alguns dos nomes que fizeram história na capital japonesa

Gaspar Nóbrega/COB Em sua primeira Olimpíada, Alison dos Santos terminou a prova dos 400 m com barreira na 3ª posição, bateu recorde continental e ficou com o bronze



Mesmo enfrentando toda dificuldade na preparação dos Jogos Olímpicos devido à pandemia do novo coronavírus e disputando provas com as “frias” arquibancadas sem torcida, vários atletas quebraram recordes e foram responsáveis por feitos históricos na Tóquio-2020, que se encerrou neste domingo, 8. A prova mais impressionante neste sentido, sem dúvidas, foi a dos 400 metros com barreiras, disputada em altíssimo nível. No masculino, o norueguês Karsten Warholm levou a medalha de ouro ao tornar-se o primeiro homem do mundo a completar o circuito em menos de 46 segundos, registrando a marca de 45s94 e baixando em 0s76 o melhor tempo mundial. Na sequência, vieram o norte-americano Rai Benjamin (46s17), dono da prata, e o brasileiro Alison dos Santos, novo recordista sul-americano, com 46s72.

Ainda no atletismo, a jamaicana Elaine Thompson-Herah bateu o recorde olímpico dos 100 metros rasos, prova mais rápida das Olimpíadas e que teve pódio dominado pela Jamaica. Já no revezamento 4×400 metros masculino, quem surpreendeu foi a Polônia, com o melhor tempo de todos eventos olímpicos. Nas piscinas, a estadunidense Katie Ledecky se consolidou como a maior da natação, ganhando sua décima medalha e fazendo a melhor marca da história dos 1.500 metros nado livre. Contudo, Ariarne Titmus, da Austrália, surge como uma forte concorrente. Tratada como um fenômeno do esporte, a jovem de 20 anos deu show nos 200 metros nado livre, também batendo recorde olímpico. Os Jogos de Tóquio também foram marcantes para Caeleb Dressel, dos EUA, que mostrou todo seu preparo ao quebrar o melhor tempo do mundo nos 100 metros livres, além de vencer com tranquilidade nos 50 m.

Vários representantes do Brasil fizeram história nas Olimpíadas de Tóquio. Italo Ferreira, por exemplo, foi o primeiro surfista a ganhar o ouro na história dos Jogos. No skate, outro esporte estreante no evento, Pedro Barros levou prata na modalidade park, enquanto Kelvin Hoefler e Rayssa Leal fizeram o mesmo no street. A maranhense de 13 anos, por sinal, transformou-se na medalhista olímpica mais jovem do país e a oitava de todas edições. As mulheres brasileiras, na verdade, se destacaram na capital japonesa. Rebeca Andrade, porta-bandeira da cerimônia de encerramento do país neste domingo, conquistou a medalha de ouro no salto da ginástica e a de prata no individual geral, sendo a primeira ginasta do Brasil a subir ao pódio em Olimpíadas. Já Laura Pigossi e Luisa Stefani, bronze nas duplas femininas, trouxeram a primeira medalha para o tênis brasileiro. E o que falar de Mayra Aguiar? A judoca fez história ao acumular a terceira medalha olímpica, algo inédito para uma mulher nascida no Brasil.

