Corinthians tem interesse na contratação de Thiago Galhardo, do Internacional

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians está tentando contratar Thiago Galhardo, do Internacional



O Corinthians fez uma investida no mercado da bola para adquirir por empréstimo o atacante Thiago Galhardo, do Internacional, um dos destaques do último Campeonato Brasileiro. Apesar da tentativa, o Colorado recusou a oferta pelo atleta de 31 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada nesta terça-feira, 6, pelo repórter Caíque Silva, setorista do Alvinegro paulista pelo Grupo Jovem Pan. Mesmo com negativa por parte do clube colorado, o jogador ainda pode vestir as cores da equipe do Parque São Jorge.

Isso porque o Internacional fez uma contraproposta ao Corinthians. Para liberar Thiago Galhardo, o clube colorado pediu R$ 15 milhões ou dois jogadores, sendo um deles o meio-campista Victor Cantillo. A negociação, no entanto, não é fácil, já que o Alvinegro está em crise financeira e não pretender se livrar do colombiano, titular no time treinado por Sylvinho. Vale lembrar que, recentemente, o Timão emprestou o zagueiro uruguaio Bruno Méndez ao clube gaúcho, em acordo válido até a metade de 2022. Enquanto isso, a diretoria corintiana segue procurando um novo atacante.