Internacional oficializa contratação por empréstimo de Bruno Méndez, do Corinthians

Divulgação/Twitter/@SCInternacional Bruno Méndez foi contratado por empréstimo pelo Internacional



O Internacional anunciou na manhã desta quinta-feira, 1º, que chegou a um acordo com o Corinthians pelo empréstimo de Bruno Méndez. Com pouco espaço na equipe treinada por Sylvinho, o zagueiro de 21 anos assinou contrato com o Colorado por um ano, ou seja, até junho de 2022. O defensor uruguaio, agora, espera ser oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) para poder estrear com a camisa da equipe gaúcha. Em Porto Alegre, ele será comandado pelo compatriota Diego Aguirre, que foi recontratado recentemente.

Revelado no Montevideo Wanders, Bruno Méndez foi capitão das seleções de base do Uruguai no Campeonato Sul-Americano e na Copa do Mundo sub-20, chamando atenção da diretoria corintiana. Contratado em fevereiro de 2019, o zagueiro não teve muito espaço no time do Parque São Jorge, fazendo apenas 41 partidas e contribuindo com um gol. A ideia da cúpula alvinegra, agora, é dar rodagem ao jovem atleta, que tem contrato com o Timão até dezembro de 2023.