Registrando no BID, Dudu está liberado para reestrear pelo Palmeiras 

O jogador está treinando com o restante do grupo palmeirense desde a semana passada e, agora, aguarda o aval do departamento médico para voltar a vestir a camisa do Verdão em campo

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Dudu durante treinamento no Palmeiras



A torcida do Palmeiras recebeu uma excelente notícia na manhã desta terça-feira, 6. Isto porque o atacante Dudu foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando livre para reestrear pelo clube, o qual é ídolo. Retornando de empréstimo após uma temporada no Al Duhail, do Catar, o jogador está treinando com o restante do grupo palmeirense desde a semana passada e, agora, aguarda o aval do departamento médico para voltar a vestir a camisa do Verdão em campo. Maior artilheiro do clube no século 21, o atleta soma 305 partidas e 70 gols, sendo decisivo nos títulos do Brasileirão (2016 e 2018), além da Copa do Brasil (2015).

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Sport, o técnico Abel Ferreira afirmou que ele receberá um relatório para saber a real situação do atacante Dudu e do zagueiro Pedrão – ambos retornaram de empréstimo e foram liberados pela Fifa para jogar pelo Palmeiras já neste mês. “O último jogo oficial que fizeram foi no fim de maio, há mais de um mês que não competem. Ainda não treinaram conosco, estão entregues ao nosso departamento de saúde e performance. Depois de receber um relatório deles, iremos tomar as melhores decisões e sempre colocar os interesses da equipe acima dos interesses de qualquer jogador”, comentou o treinador palmeirense. O próximo compromisso da equipe está marcado para esta quarta-feira, 7, diante do Grêmio, no Allianz Parque, pela décima rodada do torneio nacional.