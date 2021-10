Corinthians terá desfalque de peso contra Sport; veja relacionados

Quinto colocado do Brasileirão, o Alvinegro tenta subir ao G4 e ampliar a invencibilidade

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Corinthians aplaudem torcida após vitória contra o Bahia



O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira, 7, a lista de relacionados para a partida contra o Sport, marcada para o próximo sábado, 9, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador Sylvinho não poderá contar com o meia-atacante Willian. O camisa 10, com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, ficou em tratamento com a equipe de fisioterapia e foi preservado da viagem a Recife. Vale lembrar que ele já havia deixado o jogo contra o Bahia no intervalo, alegando dores na região. Quinto colocado do Brasileirão, o Alvinegro tenta subir ao G4 e ampliar a invencibilidade, que perdura por dez confrontos.

Veja abaixo os relacionados para o duelo contra o Sport