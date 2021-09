São Paulo vence o Atlético-GO na reestreia de Calleri e se afasta da zona de rebaixamento 

De ‘ressaca’ após a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, o Tricolor apresentou um bom futebol em sua casa e contou com gols de Emiliano Rigoni e Luciano para ganhar o duelo

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano marcou na partida entre São Paulo e Atlético-GO



O São Paulo conseguiu um excelente resultado neste domingo, 19, ao vencer o Atlético-GO por 2 a 1, no Morumbi, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. De “ressaca” após a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, o Tricolor apresentou um bom futebol em sua casa e contou com gols de Emiliano Rigoni e Luciano para ganhar o duelo, marcado pela reestreia de Jonathan Calleri. De quebra, o time treinado por Hernán Crespo deu um salto na tabela, saindo da 16ª colocação e pulando para a 12ª posição, agora com 25 pontos conquistados. Com um ponto a mais, o Dragão permanece no 11º lugar da tabela.

Em má fase, o São Paulo entrou em campo com uma formação diferente, deixando os três zagueiro de lado e retornando no sistema 4-4-2. Com um meio-campo jovem, o Tricolor conseguiu ganhar mais duelos individuais e ter o domínio da partida. A primeira chance da partida, é verdade, foi do Atlético-GO, que fez Tiago Volpi espalmar em chute de André Luís. Os são-paulinos, no entanto, foram superiores e abriram o placar em bela jogada trabalhada. Aos 35 minutos, Rigoni abriu para Nestor, recebeu a devolução e completou para as redes. Já no fim, os goianos acordaram para o duelo e até marcaram com Natanael, que estava em posição irregular e viu o gol ser anulado.

Na volta do intervalo, o treinador Eduardo Barroca promoveu alterações, adiantou as suas linhas e tratou de equilibrar o duelo. O problema para o Atlético-GO é que, em uma escapada, o São Paulo ampliou a vantagem. Em lance pela direita, Luciano tocou para Galeano, que passou na área para Rodrigo Nestor. De calcanhar, o volante tocou para Luciano, que apenas completou para as redes. Sem nada a perder, o Dragão foi para cima e diminuiu com Matheus Barbosa, que aproveitou passe de André Luís e estufou as redes, aos 25 minutos. Pressionado, Crespo colocou Bruno Alves e promoveu a reestreia de Jonathan Calleri, retomando a formação com três zagueiros. Os goianos, assim, montaram uma blitz até o minuto final, mas não conseguiram voltar para casa com um ponto.