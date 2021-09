Mano Menezes é demitido por time saudita após 16 jogos

Em publicação feita no Instagram, a equipe de comunicação do treinador comentou a decisão da diretoria árabe e falou da experiência do profissional pelo país

@manomenzes_oficial Mano Menezes foi demitido pelo Al-Nassr



Mano Menezes informou neste domingo, 19, que foi demitido pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, após cerca de dois meses de trabalho. Em publicação feita no Instagram, a equipe de comunicação do treinador comentou a decisão da diretoria árabe e falou da experiência do profissional pelo país. “O treinador e sua equipe técnica agradecem a torcida e aos jogadores do Al-Nassr pelo tempo em que estiverem juntos. E ao povo saudita pela bela recepção. Aprendemos muito durante este período”, diz um trecho do texto. Ao todo, Mano teve 16 partidas no comando do clube, colecionando nove vitórias, quatro empates e três derrotas. Na oitava colocação do torneio nacional, o time está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia.