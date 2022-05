Corinthians vence a Portuguesa-RJ e avança para as oitavas de final da Copa do Brasil

Timão dominou partida na Neo Química Arena e avançou com 3 a 1 no agregado

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Jr Moraes e Giuliano foram os autores dos gols corintianos



Com um time mesclado de titulares e reservas, o Corinthians venceu a Portuguesa-RJ no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil em uma Neo Química Arena lotada. O placar de 2 a 0 se soma ao 1 a 1 da ida e dá a classificação aos paulistas. O gol saiu cedo. Logo aos 8 minutos, Junior Moraes bateu cruzado, dentro da área, e marcou o primeiro gol do jogo e seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Aos 31, Gustavo Silva cruzou e Giuliano apareceu na pequena área para ampliar o marcador. O destaque do primeiro tempo foi a lesão de Cássio, que sentiu a coxa e precisou ser substituído. No segundo tempo, os donos da casa diminuíram o ritmo e o jogo ficou muito concentrado no meio de campo, sem emoção. O próximo jogo do Corinthians será contra o Internacional, no sábado dia 14, pelo Campeonato Brasileiro. Já a Portuguesa-RJ recebe o Nova Iguaçu, no domingo dia 15, pela Série D.