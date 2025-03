Corinthians vence Barcelona de Guayaquil, mas não reverte resultado e cai pela 3ª vez na pré-Libertadores

Em termos continentais, a equipe comandada por Ramón Díaz passa a se preocupar agora com a Copa Sul-Americana

Pela terceira vez em quatro participações, o Corinthians é eliminado na pré-Libertadores – Tolima em 2011, Guaraní do Paraguai em 2020 e Barcelona de Guayaquil em 2025. O alvinegro entrou em campo nesta quarta-feira (12) precisando reverter o resultado de jogo de ida, quando o Barcelona de Guayaquil venceu por 3 a 0. O time até conseguiu ir às redes duas vezes e pressionar para fazer o terceiro e levar a decisão para os pênaltis, mas não conseguiu. Em termos continentais, a equipe comandada por Ramón Díaz passa a se preocupar agora com a Copa Sul-Americana. Há, entretanto, uma grande missão a se encarar nos próximos dias. No domingo, o compromisso é um clássico com o Palmeiras, pelo jogo de ida da final do Paulistão, no Allianz Parque, às 18h30. A decisão será em Itaquera, dia 27.

O jogo se concentrava do lado direito, por onde Carrillo caia para apoiar o ataque e cometia erros. Outra alternativa explorada era a bola aérea, sem sucesso. Passada a primeira metade da etapa inicial, o peruano calibrou a atuação e ajudou a amplificar a intensidade corintiana. O tempo passava e o gol não saia, o que fez Ramón Díaz entender que precisava fazer alguma coisa e foi ousado. Aos 30 minutos, tirou o volante Raniele e colocou o atacante Ángel Romero em campo, recuando Carrillo. O paraguaio colocou fogo em lances pela direita. Quem decidiu, contudo, foi o equatoriano Félix Torres, que cabeceou para a rede após cobrança de escanteio de Garro e celebrou discretamente, já que o Barcelona é seu time de coração

No começo do segundo tempo, houve maior preocupação defensiva para o Corinthians. Torres, em grande noite, foi excepcional para interceptar duas investidas perigosas pelo lado direito da defesa. Fora isso, Hugo Souza teve de espalmar uma finalização perigosa de fora da área. A aflição no estádio aumentava conforme o cronômetro passava dos 15 minutos e o segundo gol não saia. Até que, aos 17, o volante brasileiro do Barcelona, Leonai, fez falta em Martínez para matar um contra-ataque, recebeu o segundo amarelo e, portanto foi expulso. Com um a mais, Ramón foi para o tudo ou nada. Substituiu Martínez por Talles Magno e povoou o setor ofensivo para se aproveitar da vantagem numérica.

Mesmo sem tanta organização, a apreensão da torcida foi dissipada quando Memphis dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Carrillo empurrar para a rede e ampliar a vantagem corintiana no jogo. Houve ainda, mais um pouco de inquietação, já que a equipe de arbitragem de vídeo revisou o lance para entender se estava impedido. Ao fim da avaliação, gol validado e explosão em Itaquera. Restava pouco tempo e o Corinthians não teve tantas chances de fazer o terceiro. A melhor delas foi desperdiçada por Matheuzinho.

