Corinthians vence Coritiba e fica mais longe da zona de rebaixamento no Brasileiro

Fábio Santos marcou de pênalti o único gol da partida

VINICIUS DO PRADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Fábio Santos deu a vitória para o Corinthians



Na noite desta quarta-feira, 25, o Corinthians entrou em campo para enfrentar o Coritiba pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a equipe do treinador Vagner Mancini venceu por 1 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento, chegando ao nono lugar na tabela. A derrota deixa o Coritiba no Z4, na 18ª colocação. A postura da equipe alvinegra foi de pressão na etapa inicial e abriu o placar. Quem marcou foi Fábio Santos, de pênalti, aos 21 minutos. Na segunda etapa, o jogo ficou bem morno e sem grandes chances para ambos os lados. O destaque do Corinthians foi Gil, que se postou muito bem na defesa.

Apesar da vitória, o Timão levou uma preocupação para as próximas rodadas. O goleiro Cássio sentiu forte dor na coxa ainda no aquecimento e não entrou em campo. Walter entrou e deu conta do recado com uma apresentação segura. O Corinthians volta a campo no torneio nacional na próxima quarta-feira, dia 02 de dezembro, contra o Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão.