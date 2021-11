Nos pênaltis, Ferroviária é eliminada na semifinal da Libertadores Feminina

A Ferroviária buscou o empate faltando 15 minutos para o fim do jogo, mas errou duas cobranças nas penalidades

Reprodução/ Twitter @LibertadoresFEM Ferroviária buscou o empate no tempo normal, mas errou duas penalidades



Atuais campeãs da Copa Libertadores Feminina, a Ferroviária não irá defender seu título. O time brasileiro perdeu para o Independiente Santa Fé, nos pênaltis, por 4 a 2. O tempo regulamentar terminou em 1 a 1. No primeiro tempo a Ferroviária teve bons momentos, mas errava muito passe. O Independiente Santa Fé mostrou o porquê chegou a semifinal e não deu vida fácil para as atuais campeãs. Chegava no ataque com bastante perigo e aos 41 minutos, Salazar foi derrubada dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Robledo foi para a cobrança e abriu o placar. Luciana ainda fez uma defesaça nos minutos finais e evitou o segundo gol da equipe colombiana. No segundo tempo, Luciana continuou aparecendo para salvar as Guerreiras Grenás.

No ataque, a Ferroviária parecia nervosa e não conseguia encaixar boas jogadas para assustar as adversárias. Mas aos 29 minutos, em cobrança de falta perfeita de Rafa Mineira, o time brasileiro conseguiu empatar o jogo. Com a igualdade no placar, a vaga para a final foi para os pênaltis. Nas penalidades, Tapia defendeu a terceira cobrança da Ferroviária e Raquel acertou a trave, o Santa Fé passou com o placar de 4 a 2. O Santa Fé também eliminou o Avaí/Kindermann nas quartas de final. O Brasil ainda pode chegar à final com o Corinthians que enfrenta o Nacional nesta terça-feira, às 17h30 (horário de Brasília).