Corinthians viaja para enfrentar o Cuiabá sem cinco titulares; veja os relacionados

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrentará o Cuiabá, na Arena Pantanal, nesta terça-feira, 7, sem cinco jogadores considerados titulares. Ainda em transição física, o zagueiro João Victor, o lateral-direito Fagner e o meio-campista Willian não reúnem condições de jogo. O atacante Jô, por sua vez, segue entregue ao departamento médico e ainda não tem previsão de retorno. Por fim, o volante Maycon, que cumpriu suspensão por cartões amarelos no duelo com o Atlético-GO, está com um incômodo no músculo adutor da perna direita e também não foi relacionado. Além do quinteto, Luan também está fora da partida válida pela décima rodada. A única boa notícia para a Fiel é o retorno de Raul Gustavo, que cumpriu o protocolo de isolamento após contrair a Covid-19 e testou negativo para a doença.

