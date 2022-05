Corinthians x Always Ready: Vitor Pereira aposta em invencibilidade na Neo Química Arena para avançar na Libertadores 

Segundo colocado da chave E, o Alvinegro paulista soma 8 pontos e depende de apenas um empate para garantir a classificação às oitavas de final

ARIS MESSINIS / AFP Vitor Pereira é o treinador do Corinthians



Corinthians e Always Ready (Bolívia) medem forças a partir das 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 26, na Neo Química Arena, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Segundo colocado da chave E, o Alvinegro paulista soma 8 pontos e depende de apenas um empate para garantir a classificação às oitavas de final. Uma vitória expressiva, inclusive, pode garantir a primeira colocação, ficando à frente de Boca Juniors e Deportivo Cali — argentinos e colombianos se enfrentam no mesmo horário, em duelo decisivo. Já eliminados, os bolivianos não têm mais chances de avançar ao mata-mata e vão entrar em campo com a equipe reserva.

Pensando somente no triunfo, o Corinthians aposta no excelente retrospecto na Neo Química Arena sob o comando de Vitor Pereira. De acordo com as estatísticas do site de apostas Bob, desde que o técnico português desembarcou no país, o Timão disputou oito partidas em seu estádio, contabilizando seis vitórias e dois empates. Além de bater Ponte Preta, Deportivo Cali, Boca Juniors, Avaí, Fortaleza e Portuguesa-RJ, o Alvinegro ficou na igualdade com Guarani e São Paulo. O Always Ready, por sua vez, não ganha como visitantes desde 12 de março, quando derrotou o Real Santa Cruz, pelo Campeonato Boliviano. Desde então, o time perdeu seis partidas e empatou outra.

Vai de Bob

O Bob é a mais nova casa de apostas online do Brasil, que combina estatística e tecnologia. Criado por um time apaixonado por esportes e apostas, o Bob é a marca mais inovadora do mercado, com uma plataforma fácil e intuitiva e as melhores promoções. Para saber mais, acesse www.vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob!