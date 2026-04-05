Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

XXXXX e XXXXX se enfrentam pelo XXXXX nesta XXXXX, às XXXXX, no XXXXX; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Arte/Jovem Pan Times em momentos diferentes, com a pressão chegando no Parque São Jorge



Corinthians e Internacional se enfrentam neste domingo, dia 5, às 19h30, no Itaquerão, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela décima rodada da competição.

O Corinthians chega para a partida ocupando a 14ª colocação, com 10 pontos, e vem de sete jogos sem vitória. Já o Internacional aparece em 16º lugar, soma nove pontos e busca voltar a vencer na competição.

Onde assistir Corinthians x Internacional ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 19h30. A narração será de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Giovanni Chacon e Daniel Lian.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo Prime Video no streaming.